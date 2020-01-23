0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 265 0

Юрист объяснил, как "эврономерам" избежать штрафа

Юрист объяснил, как "эврономерам" избежать штрафа

Украинцев, владеющим автомобилем на иностранных номерах с нарушением сроков пребывания в Украине, уже стали штрафовать, вплоть до 170 000 грн. Но юрист Иван Козачук из организации “АвтоЕвроСила” утверждает, что существует законный способ временно избежать штрафа.

Владелец штрафного автомобиля должен объяснить соответствующим органам, когда у них возникнут к нему вопросы, что он подготовил пакет документов для регистрации транспортного средства и только ждет, когда Верховная Рада примет закон о доступной растаможке.

В подтверждение этого у “евробляхера” должны быть договор с таможенным брокером, адвокатское обоснование, справка о снятии автомобиля с учета, договор купли-продажи, сертификат соответствия.

Это законный способ временно избежать штрафа. Но оформлять автомобиль все равно придется. При возникновении проблем Иван Козачук рекомендует с вышеуказанным пакетом документов обращаться в суд.

Мои Fiнансы:

  • Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;
  • За управление машиной на еврономераз – штраф 8500 грн;
  • Повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч гривен и запрет на управление в течение года:
  • Задержка от 20 до 30 суток – 85 тысяч грн.

Кстати, если вам нужен кредит на авто, но вы хотите сэкономить свое время – воспользуйтесь специальным сервисом подбора кредитов от Finance.ua. Переходите по ссылке. Выбирайте удобный вариант.

Подобрать себе кредит 🚙

По материалам Today.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.