Юрист объяснил, как "эврономерам" избежать штрафа

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Украинцев, владеющим автомобилем на иностранных номерах с нарушением сроков пребывания в Украине, уже стали штрафовать, вплоть до 170 000 грн. Но юрист Иван Козачук из организации “АвтоЕвроСила” утверждает, что существует законный способ временно избежать штрафа.
Владелец штрафного автомобиля должен объяснить соответствующим органам, когда у них возникнут к нему вопросы, что он подготовил пакет документов для регистрации транспортного средства и только ждет, когда Верховная Рада примет закон о доступной растаможке.
В подтверждение этого у “евробляхера” должны быть договор с таможенным брокером, адвокатское обоснование, справка о снятии автомобиля с учета, договор купли-продажи, сертификат соответствия.
Это законный способ временно избежать штрафа. Но оформлять автомобиль все равно придется. При возникновении проблем Иван Козачук рекомендует с вышеуказанным пакетом документов обращаться в суд.
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