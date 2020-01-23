Юрист объяснил, как "эврономерам" избежать штрафа

Украинцев, владеющим автомобилем на иностранных номерах с нарушением сроков пребывания в Украине, уже стали штрафовать, вплоть до 170 000 грн. Но юрист Иван Козачук из организации “АвтоЕвроСила” утверждает, что существует законный способ временно избежать штрафа.

Владелец штрафного автомобиля должен объяснить соответствующим органам, когда у них возникнут к нему вопросы, что он подготовил пакет документов для регистрации транспортного средства и только ждет, когда Верховная Рада примет закон о доступной растаможке.

В подтверждение этого у “евробляхера” должны быть договор с таможенным брокером, адвокатское обоснование, справка о снятии автомобиля с учета, договор купли-продажи, сертификат соответствия.

Это законный способ временно избежать штрафа. Но оформлять автомобиль все равно придется. При возникновении проблем Иван Козачук рекомендует с вышеуказанным пакетом документов обращаться в суд.

Мои Fiнансы:

Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;

За управление машиной на еврономераз – штраф 8500 грн;

Повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч гривен и запрет на управление в течение года:

Задержка от 20 до 30 суток – 85 тысяч грн.

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