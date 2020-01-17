Укртрансгаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Частный исполнитель открыл производство по взысканию с “Укртрансгаза” (“дочка” НАК “Нафтогаз Украины”) 2,3 млрд грн и наложил арест на имущество и счета компании во исполнение решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям “Укрэнергосбыта”, сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.
Компания назвала это решение неправомерным, а действия “Укрэнергосбыта” и финансовой компании “Фин-Инвест” (“Укрэнергосбыт” продал ей право требовать с “Укртрансгаза” исполнения обязательств по поставке газа) по взысканию средств – имеющими признаки мошенничества. В связи с этим “Укртрансгаз” обратился к Госбюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро с просьбой не допустить завладения его средствами и заявил об угрозе срыва отопительного сезона.
Дело в том, что после завершения анбандлинга (разделения) “Нафтогаза” с 1 января “Укртрансгаз” выполняет функцию оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с юридически отделенным “Оператором ГТС” по поддержанию бесперебойного транспортирования газа потребителям.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минюсте планируют начать распродажу тюремВчера, 11:52 - 1480 13
Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанцияхВчера, 13:20 - 2768 10
Бывшего адвоката Януковича назначили замглавы Госбюро расследованийВчера, 11:48 - 544 5
В Киевгорсовете предлагают перераспределить налоги на доходы физлицВчера, 15:07 - 1475 3
Украинские компании потребовали ввести пошлины на российское топливоОколо часа назад - 192 2
Что нужно сообщать, чтобы не забрали субсидиюВчера, 19:02 - 4412
Факторы, которые повлияют на рынок депозитов - мнение банкировВчера, 16:01 - 3763
Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанцияхВчера, 13:20 - 2768 10
В какой валюте хранят деньги украинцыВчера, 20:00 - 2592 2
"Воля" меняет тарифы с 1 февраляОколо часа назад - 2046
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2369
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1353
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1260 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2150
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2219 1