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Укртрансгаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона

Укртрансгаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона

Частный исполнитель открыл производство по взысканию с “Укртрансгаза” (“дочка” НАК “Нафтогаз Украины”) 2,3 млрд грн и наложил арест на имущество и счета компании во исполнение решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям “Укрэнергосбыта”, сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.

Компания назвала это решение неправомерным, а действия “Укрэнергосбыта” и финансовой компании “Фин-Инвест” (“Укрэнергосбыт” продал ей право требовать с “Укртрансгаза” исполнения обязательств по поставке газа) по взысканию средств – имеющими признаки мошенничества. В связи с этим “Укртрансгаз” обратился к Госбюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро с просьбой не допустить завладения его средствами и заявил об угрозе срыва отопительного сезона.

Дело в том, что после завершения анбандлинга (разделения) “Нафтогаза” с 1 января “Укртрансгаз” выполняет функцию оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с юридически отделенным “Оператором ГТС” по поддержанию бесперебойного транспортирования газа потребителям.

По материалам УБР
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