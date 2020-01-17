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Минрегион разъяснил перерасчет платежей за центральное отопление для населения

Минрегион разъяснил перерасчет платежей за центральное отопление для населения

Услуги по централизованному отоплению для населения осуществляются по фактическим объемам потребленной тепловой энергии, рассчитанной по показаниям счетчиков с учетом фактической температуры наружного воздуха и фактического количества дней обслуживания.

Об этом говорится на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Основная составляющая тарифа на тепловую энергию, и соответственно услуги по централизованному отоплению, является стоимость природного газа.

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В декабре 2019 года цена природного газа составляла 4276,70 грн. за тіс.куб.метров (без НДС и других надбавок). При этом в тарифах на услуги по теплоснабжению большинства предприятий ТКЭ цена природного газа учтена в размере 6235,51 грн за тіс.куб.метров (без НДС и других надбавок) (цена больше на 1958,810 грн или на 31,4%).

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Поэтому постановлением КМУ от 24.12.2019 № 1082 предприятиям ТКЭ предоставлена возможность уменьшать размер платы за тепловую энергию и коммунальные услуги в случае, если цена природного газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены природного газа, которая учтена в структуре тарифов.

143 предприятия ТКЭ приняли решение об уменьшении размера платы за услуги по централизованному отоплению для населения.

От чего зависит процент размера платы – от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.

Чем больше стоимость газа в структуре тарифа и чем больше его удельный вес, тем больше процент пересчета для потребителя. И наоборот, чем меньше стоимость газа и его удельный вес в структуре тарифа, тем меньше процент возврата средств потребителю.

Социальная помощь для потребителя (льготы и субсидии) пока остается неизменной (не будет уменьшаться размер льгот и субсидий в связи с проведением перерасчета).

Пример расчета можно посмотреть здесь.

Справка Finance.ua:

  • В 124 городах Украины произвели перерасчет платежек – начисление за тепло и горячую воду снизили до 30%.
  • К правительственной инициативе присоединились 16 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Киев.
По материалам Finance.UA
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