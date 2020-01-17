Минрегион разъяснил перерасчет платежей за центральное отопление для населения

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Услуги по централизованному отоплению для населения осуществляются по фактическим объемам потребленной тепловой энергии, рассчитанной по показаниям счетчиков с учетом фактической температуры наружного воздуха и фактического количества дней обслуживания.
Об этом говорится на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.
Основная составляющая тарифа на тепловую энергию, и соответственно услуги по централизованному отоплению, является стоимость природного газа.
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В декабре 2019 года цена природного газа составляла 4276,70 грн. за тіс.куб.метров (без НДС и других надбавок). При этом в тарифах на услуги по теплоснабжению большинства предприятий ТКЭ цена природного газа учтена в размере 6235,51 грн за тіс.куб.метров (без НДС и других надбавок) (цена больше на 1958,810 грн или на 31,4%).
Поэтому постановлением КМУ от 24.12.2019 № 1082 предприятиям ТКЭ предоставлена возможность уменьшать размер платы за тепловую энергию и коммунальные услуги в случае, если цена природного газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены природного газа, которая учтена в структуре тарифов.
143 предприятия ТКЭ приняли решение об уменьшении размера платы за услуги по централизованному отоплению для населения.
От чего зависит процент размера платы – от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.
Чем больше стоимость газа в структуре тарифа и чем больше его удельный вес, тем больше процент пересчета для потребителя. И наоборот, чем меньше стоимость газа и его удельный вес в структуре тарифа, тем меньше процент возврата средств потребителю.
Социальная помощь для потребителя (льготы и субсидии) пока остается неизменной (не будет уменьшаться размер льгот и субсидий в связи с проведением перерасчета).
Пример расчета можно посмотреть здесь.
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