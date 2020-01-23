В 2020 году начнутся продажи Renault Twingo Z.E. (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Renault планирует в конце 2020 года начать продавать электромобиль Renault Twingo Z.E. Его официальная премьера состоится в марте на Женевском автосалоне.
Renault Twingo Z.E. – это электрическая версия стандартного Twingo с двигателем внутреннего сгорания. Она от стандартной версии отличается силовой установкой и некоторыми небольшими изменениями, соответствующими электрокару.
Французы пока не говорят, какая у электрического Twingo будет силовая установка. Так как эта модель использует ту же платформу, что и Smart EQ ForFour, то и электрическая силовая установка у них может быть одинаковой (электромотор мощностью 80 л.с. и батарея на 17,6 кВт).
Значит, Renault Twingo Z.E. сможет разогнаться до 100 км/ч примерно за 12 секунд при максимальной скорости 130 км/ч. Запас хода составит около 145 км. Эта новинка получит от Smart EQ ForFour и технологию быстрой подзарядки батареи (от 10 до 80% за 40 минут).
Официальная премьера Twingo Z.E. состоится в марте на автосалоне в Женеве. Его продажи начнутся в конце текущего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотрВчера, 21:49 - 3014 6
Автомобили подорожают из-за нового налога: сколько заплатят украинцыВчера, 14:34 - 42306 3
Стало известно, сколько пенсионеров в Украине получают пенсию более 10 000 грнВчера, 07:25 - 7008 3
Пенсионный фонд планируют объединить с фондами социального страхования - правительствоПозавчера, 19:42 - 594 2
Электромобили могут оставить британцев без света6 ч. назад - 301 1
Автомобили подорожают из-за нового налога: сколько заплатят украинцыВчера, 14:34 - 42306 3
Стало известно, сколько пенсионеров в Украине получают пенсию более 10 000 грнВчера, 07:25 - 7008 3
Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подаетсяВчера, 16:46 - 5173
Пенсии в Украине: как произвести перерасчет выплатВчера, 08:46 - 4316
Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотрВчера, 21:49 - 3014 6
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)Позавчера, 16:10 - 397
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 528
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 709
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3452
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1872