В 2020 году начнутся продажи Renault Twingo Z.E. (фото)

Компания Renault планирует в конце 2020 года начать продавать электромобиль Renault Twingo Z.E. Его официальная премьера состоится в марте на Женевском автосалоне.

Renault Twingo Z.E. – это электрическая версия стандартного Twingo с двигателем внутреннего сгорания. Она от стандартной версии отличается силовой установкой и некоторыми небольшими изменениями, соответствующими электрокару.



Французы пока не говорят, какая у электрического Twingo будет силовая установка. Так как эта модель использует ту же платформу, что и Smart EQ ForFour, то и электрическая силовая установка у них может быть одинаковой (электромотор мощностью 80 л.с. и батарея на 17,6 кВт).

Значит, Renault Twingo Z.E. сможет разогнаться до 100 км/ч примерно за 12 секунд при максимальной скорости 130 км/ч. Запас хода составит около 145 км. Эта новинка получит от Smart EQ ForFour и технологию быстрой подзарядки батареи (от 10 до 80% за 40 минут).

Официальная премьера Twingo Z.E. состоится в марте на автосалоне в Женеве. Его продажи начнутся в конце текущего года.