Почти полмиллиарда людей в мире не имеют достойной оплаты труда

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Почти полмиллиарда человек работает меньшее количество оплачиваемых часов, чем они бы хотели, или не имеют доступа к оплачиваемой работе.
Об этом сообщает в своем отчете Международная организация труда.
“Почти полмиллиарда людей работает меньше оплачиваемых часов, чем они хотели бы, или не имеют доступа к оплачиваемой работе”, – говорится в сообщении.
“Для миллионов простых людей все труднее получить лучшую жизнь благодаря работе. Значительное неравенство и отчуждение, которые сохраняются и связаны с работой, мешают им найти достойную работу и лучшее будущее. Это очень серьезный вывод, имеющий глубокие и тревожные последствия для социальной сплоченности”, – сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.
Отмечается, что среди полмиллиарда тех, кто не имеет достойной оплаты труда – 188 миллионов людей – безработные, 165 миллионов не имеют достойно оплачиваемой работы, а 120 миллионов человек или отказались активно искать работу, или не имеют доступа к рынку труда. Их общее количество – 470 миллионов человек в мире.
Также исследование показало, что неравенство доходов выше, чем считалось ранее.
“В 2020-2021 в развивающихся странах ожидается рост уровня незначительной и чрезвычайной бедности, что составляет препятствие для достижения цели устойчивого развития для уничтожения бедности к 2030 году. Сейчас рабочая бедность (определена, как менее 3,20 доллара США в день при паритете покупательной способности) касается более 630 миллионов рабочих, или каждого пятого рабочего в мире”, – говорится в сообщении.
Указано, что существует и другое неравенство, касающееся пола, возраста, географического положения. В частности, 267 миллионов молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет не заняты ни в трудоустройстве, ни в учебе, а многие другие имеют неудовлетворительные условия труда.
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