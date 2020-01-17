Рыночная капитализация Tesla достигла 100 млрд долларов

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Рыночная стоимость Tesla Inc. впервые временно превысила отметку в 100 миллиардов долларов, что является своеобразным “порогом”, по достижении которого активизируются многомиллионные выплаты основателю компании и главному исполнительному директору – Маску, в случае, если такая стоимость компании будет сохраняться несколько месяцев.
Об этом сообщает Bloomberg.
“В ходе торгов во вторник акции компании подорожали на 7,2%, а после закрытия – еще на 1,4%. В результате стоимость одной акции выросла до 555,1 долларов. Рыночная капитализация составила примерно 100,1 млрд долларов. Это только немного меньше, чем у компании Volkswagen AG (100,6 млрд долларов)”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Маск как главный исполнительный директор Tesla получит около 346 млн долларов, если рыночная капитализация Tesla в течение нескольких месяцев будет выше 100 млрд долларов. 346 млн долларов – первый транш вознаграждения на общую сумму в 2,6 млрд долларов.
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