Рыночная капитализация Tesla достигла 100 млрд долларов

Рыночная стоимость Tesla Inc. впервые временно превысила отметку в 100 миллиардов долларов, что является своеобразным “порогом”, по достижении которого активизируются многомиллионные выплаты основателю компании и главному исполнительному директору – Маску, в случае, если такая стоимость компании будет сохраняться несколько месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg.

“В ходе торгов во вторник акции компании подорожали на 7,2%, а после закрытия – еще на 1,4%. В результате стоимость одной акции выросла до 555,1 долларов. Рыночная капитализация составила примерно 100,1 млрд долларов. Это только немного меньше, чем у компании Volkswagen AG (100,6 млрд долларов)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Маск как главный исполнительный директор Tesla получит около 346 млн долларов, если рыночная капитализация Tesla в течение нескольких месяцев будет выше 100 млрд долларов. 346 млн долларов – первый транш вознаграждения на общую сумму в 2,6 млрд долларов.