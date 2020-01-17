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Huawei Mate 40 Pro получит восемь камер

Huawei Mate 40 Pro получит восемь камер

Смартфон Huawei Mate 40 Pro может иметь в общей сложности восемь датчиков камеры, о чем свидетельствует новый патент, поданный китайской компанией в Германии.

Смартфон Huawei Mate 40 Pro, запуск которого ожидается не ранее четвертого квартала 2020 года, может сохранить дизайн, напоминающий модель Mate 30 Pro прошлого года, но с добавленным сенсором камеры в круговом расположении сзади. В сочетании с тремя датчиками спереди, Huawei Mate 40 Pro может иметь в общей сложности восемь датчиков камер.

Единственный нюанс – в патенте нет упоминания Mate 40 Pro, так что есть вероятность, что это может быть ответвление Mate 30 Pro под маркой Mate, которое может появиться в 2020 году. Или это может быть ограниченная серия премиум-версии смартфона Mate 30 Pro, похожего на Porsche Design прошлого года.

Пентакамеры – интересное предложение, поскольку бренды смартфонов продолжают пытаться обогнать друг друга с количеством датчиков и мегапикселей. Компания Xiaomi решила установить телеобъектив, датчик глубины резкости, сверхширокоугольный объектив и макрообъектив вместе с основным сенсором 108MP на своих смартфонах Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro.

С другой стороны, HMD Global поместил пять 12-мегапиксельных сенсоров на Nokia 9 PureView – два фиксируют снимок в цвете и три – в монохромном. Пять датчиков снимают одну и ту же сцену с разной экспозицией, а затем объединяют пять снимков в одну фотографию, которая предлагает больше деталей. Будет интересно посмотреть, какую реализацию планирует Huawei для Mate 40 Pro и его пяти датчиков камеры.


Фото: 91mobiles.com

По материалам bigmir.net
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