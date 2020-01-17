Уровень учетной ставки должен составлять 7,1% - Данилишин

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В настоящее время уровень учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) должен составлять 4,1% (уровень инфляции в 2019 году) плюс 3 процентных пункта.
Такое мнение на своей странице в FACEBOOK высказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
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“Принято считать, что уровень нейтральной ставки для Украины — 3% сверх показателя инфляции”, — уточнил Данилишин.
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