Уровень учетной ставки должен составлять 7,1% - Данилишин

В настоящее время уровень учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) должен составлять 4,1% (уровень инфляции в 2019 году) плюс 3 процентных пункта.

Такое мнение на своей странице в FACEBOOK высказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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“Принято считать, что уровень нейтральной ставки для Украины — 3% сверх показателя инфляции”, — уточнил Данилишин.