0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

Toyota отозвала 3,4 млн автомобилей по всему миру

Toyota отозвала 3,4 млн автомобилей по всему миру

Японская корпорация Toyota Motor Corp отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру. Данная мера вызвана электронным сбоем, который может повлиять на раскрытие подушек безопасности при ДТП.

Об этом сообщает Reuters в среду, 22 января.

Отмечается, что в США в пользовании находятся 2,9 млн таких автомобилей. Речь идет о моделях Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).

Электронный блок управления в бракованных транспортных средствах не обладает должной защитой от электрических помех, которые могут случиться при ДТП и которые могут привести к неполному срабатыванию подушек безопасности. Это также может препятствовать нормальной работе ремней безопасности. Специалисты в автосервисах Toyota готовы устранить эту недоработку бесплатно.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.