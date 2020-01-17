Toyota отозвала 3,4 млн автомобилей по всему миру

Японская корпорация Toyota Motor Corp отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру. Данная мера вызвана электронным сбоем, который может повлиять на раскрытие подушек безопасности при ДТП.

Об этом сообщает Reuters в среду, 22 января.

Отмечается, что в США в пользовании находятся 2,9 млн таких автомобилей. Речь идет о моделях Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).

Электронный блок управления в бракованных транспортных средствах не обладает должной защитой от электрических помех, которые могут случиться при ДТП и которые могут привести к неполному срабатыванию подушек безопасности. Это также может препятствовать нормальной работе ремней безопасности. Специалисты в автосервисах Toyota готовы устранить эту недоработку бесплатно.