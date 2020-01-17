Toyota отозвала 3,4 млн автомобилей по всему миру

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Японская корпорация Toyota Motor Corp отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру. Данная мера вызвана электронным сбоем, который может повлиять на раскрытие подушек безопасности при ДТП.
Об этом сообщает Reuters в среду, 22 января.
Отмечается, что в США в пользовании находятся 2,9 млн таких автомобилей. Речь идет о моделях Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).
Электронный блок управления в бракованных транспортных средствах не обладает должной защитой от электрических помех, которые могут случиться при ДТП и которые могут привести к неполному срабатыванию подушек безопасности. Это также может препятствовать нормальной работе ремней безопасности. Специалисты в автосервисах Toyota готовы устранить эту недоработку бесплатно.
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