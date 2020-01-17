"Электронная акцизная марка": в правительстве разработали план борьбы с нелегальным алкоголем

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Половина алкоголя в Украине продается нелегально.
Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в FACEBOOK.
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“Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается “в черну “. Это большая проблема. С одной стороны, это угроза здоровью украинцев. С другой – колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год) и рассадник коррупции”, – отметил он.
Дубилет отметил, что в правительстве уже разработали план, как “побороть” нелегальный алкоголь.
“Идея проста. Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь “пикать” в кассовый чек, как обычный товар”, – уточнил Дубилет.
Министр добавил, что новая система будет “активировать” и “деактивировать” акцизные марки, которые клеятся на упаковки с алкоголем, что свидетельствует, что производитель уплатил налог в бюджет.
Дубилет отметил, что это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, заверил министр, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка.
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