Межбанк: вторник прошел динамично и активно

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – вторник на межбанке прошел динамично и активно.

Спрос на валюту был достаточно большим как за счет отложенных вчерашних покупок тех компаний, кто не хотел работать в понедельник по доллару на ТОМе (в США отмечали День Мартина Лютера Кинга), так и за счет непосредственно сегодняшних операций клиентов.

Иностранцы были замечены с продажей валюты под сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, но их предложение быстро выкупалось другими участниками торгов. Поэтому большого ситуативного излишка предложения не возникло и Нацбанк не выходил на торги с интервенцией по скупке доллара.

Хотя сам по себе аукцион прошел для чиновников Минфина удачно. В бюджет завтра поступит 6,315 млрд гривен от практически полной распродажи всех предложенных облигаций. При размещении ОВГЗ на 6 млрд по номиналу -заявок на них было на 12,03 млрд гривен, т.е. в 2 раза больше. Правда, особо снизить доходность их размещения в этот раз Минфину не удалось. Она чуть превышала 10% годовых на все сроки – 168 дней, 427 и на 1218 дней.

Такие объемы размещения внушают оптимизм по потенциальным распродажам нерезидентской валюты завтра (среда – день расчетов за ОВГЗ). Но увеличение спроса на межбанке в сочетании с очень вероятными интервенциями Нацбанка по выкупу доллара могут не дать гривне сильно укрепиться даже в такой благоприятный для нее период.

Спекулянты активно работали в формате “в две стороны”, но периодически и пытались сыграть “на повышение”.

Ход торгов:

Стартовав с 24,23/24,27 гривен (что уже изначально было ниже закрытия 20 января 24,30/24,34) — к 11 часам доллар чуть сузил коридор между котировками покупки и продажи до 24,235/24,26. Это произошло за счет выхода на торги основной части клиентов с продажами валюты на фоне определенного дефицита гривны у большинства компаний и банков. Но даже при отсутствии свободной гривны – к 12 часам доллар вырос до 24,265/24,3050 гривен и до 24,28/24,3050 к обеду. Основная причина – быстрая скупка предложения доллара крупными покупателями.

На 14:00 доллар замер на отметке 24,275/24,30 гривен, а в 15 часов он просел до 24,26/24,285. Но это был еще не конец. За последний час сессии некоторые клиенты на единичных сделках сформировали перевес спроса над предложением, что и отразилось на курсе.

Завершилась сессия по доллару котировками 24,265/24,295 гривны.

Главные события 21 января на межбанке:

1) Небольшой рост курса доллара с утренних котировок 24,23/24,27 гривен до 24,265/24,295 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,254 гривен, а официальный на 22 января составил 24,2586 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,26 / 24,28

евро – 26,95 / 26,97

российский рубль – 0,3919 / 0,3925

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1094 / 1,1095

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