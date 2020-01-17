Межбанк: вторник прошел динамично и активно

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – вторник на межбанке прошел динамично и активно.
Спрос на валюту был достаточно большим как за счет отложенных вчерашних покупок тех компаний, кто не хотел работать в понедельник по доллару на ТОМе (в США отмечали День Мартина Лютера Кинга), так и за счет непосредственно сегодняшних операций клиентов.
Иностранцы были замечены с продажей валюты под сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, но их предложение быстро выкупалось другими участниками торгов. Поэтому большого ситуативного излишка предложения не возникло и Нацбанк не выходил на торги с интервенцией по скупке доллара.
Хотя сам по себе аукцион прошел для чиновников Минфина удачно. В бюджет завтра поступит 6,315 млрд гривен от практически полной распродажи всех предложенных облигаций. При размещении ОВГЗ на 6 млрд по номиналу -заявок на них было на 12,03 млрд гривен, т.е. в 2 раза больше. Правда, особо снизить доходность их размещения в этот раз Минфину не удалось. Она чуть превышала 10% годовых на все сроки – 168 дней, 427 и на 1218 дней.
Такие объемы размещения внушают оптимизм по потенциальным распродажам нерезидентской валюты завтра (среда – день расчетов за ОВГЗ). Но увеличение спроса на межбанке в сочетании с очень вероятными интервенциями Нацбанка по выкупу доллара могут не дать гривне сильно укрепиться даже в такой благоприятный для нее период.
Спекулянты активно работали в формате “в две стороны”, но периодически и пытались сыграть “на повышение”.
Ход торгов:
Стартовав с 24,23/24,27 гривен (что уже изначально было ниже закрытия 20 января 24,30/24,34) — к 11 часам доллар чуть сузил коридор между котировками покупки и продажи до 24,235/24,26. Это произошло за счет выхода на торги основной части клиентов с продажами валюты на фоне определенного дефицита гривны у большинства компаний и банков. Но даже при отсутствии свободной гривны – к 12 часам доллар вырос до 24,265/24,3050 гривен и до 24,28/24,3050 к обеду. Основная причина – быстрая скупка предложения доллара крупными покупателями.
На 14:00 доллар замер на отметке 24,275/24,30 гривен, а в 15 часов он просел до 24,26/24,285. Но это был еще не конец. За последний час сессии некоторые клиенты на единичных сделках сформировали перевес спроса над предложением, что и отразилось на курсе.
Завершилась сессия по доллару котировками 24,265/24,295 гривны.
Главные события 21 января на межбанке:
1) Небольшой рост курса доллара с утренних котировок 24,23/24,27 гривен до 24,265/24,295 к концу сессии;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,254 гривен, а официальный на 22 января составил 24,2586 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,26 / 24,28
евро – 26,95 / 26,97
российский рубль – 0,3919 / 0,3925
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1094 / 1,1095
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине9 ч. назад - 3267 18
В Минюсте планируют начать распродажу тюрем6 ч. назад - 751 11
Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"8 ч. назад - 7274 11
Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанциях5 ч. назад - 1088 7
Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить богатоВчера, 21:36 - 1891 7
Долг по уплате ЕСВ не является налоговым долгом - ГФСВчера, 19:14 - 19359 4
В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналкуВчера, 19:00 - 12703 1
Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"8 ч. назад - 7274 11
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине9 ч. назад - 3267 18
Президенту предложили уволить главу "Укрпочты": слишком много зарабатывает7 ч. назад - 3128 2
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2118
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1260
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1161 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2083
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2170 1