Три способа подать декларацию об имущественном состоянии и доходах

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 1 января стартовала кампания декларирования гражданами доходов.
Об этом сообщают в Главном управлении ГНС в Закарпатской области.
“Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается за 2019 год не позднее 30 апреля 2020 года. Граждане, желающие реализовать свое право на налоговую скидку по результатам 2019 года, налоговую декларацию могут подать в течение всего года”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Утверждены новые формы электронной декларации
Декларация подается в Центр обслуживания плательщиков налоговой инспекции по месту налогового адреса плательщика.
Есть три способа подать декларацию (можно действовать на выбор):
Граждане, получившие электронную цифровую подпись, могут воспользоваться услугами электронного сервиса ГНС Украины «Электронный кабинет» и оперативно, не посещая налоговую инспекцию, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Кроме этого, указанный сервис поможет заполнить декларацию без ошибок.
Сроки подачи:
Обязанность подавать декларации возникает при получении:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкалеВчера, 12:03 - 71878 116
Как покупать через интернет с Китая просто?Вчера, 10:30 - 2720 14
В Украине запускается новый цифровой банк O.BankВчера, 14:47 - 4130 9
Украина и Польша начали виртуальный реверс газаВчера, 19:25 - 537 6
Дома Укрбуда: Киевгорстрой начал процесс инвентаризацииВчера, 12:44 - 1343 6
Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкалеВчера, 12:03 - 71878 116
Когда начнется мировой кризис: экономист назвал срокиВчера, 21:30 - 5105
В Украине запускается новый цифровой банк O.BankВчера, 14:47 - 4130 9
Частные бухгалтеры, обслуживающие ФЛП, начнут проверять операции клиентовВчера, 11:10 - 3135 1
Как покупать через интернет с Китая просто?Вчера, 10:30 - 2720 14
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)Вчера, 16:10 - 229
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)Позавчера, 16:10 - 456
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 603
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3293
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1796