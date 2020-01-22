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Три способа подать декларацию об имущественном состоянии и доходах

Три способа подать декларацию об имущественном состоянии и доходах

С 1 января стартовала кампания декларирования гражданами доходов.

Об этом сообщают в Главном управлении ГНС в Закарпатской области.

“Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается за 2019 год не позднее 30 апреля 2020 года. Граждане, желающие реализовать свое право на налоговую скидку по результатам 2019 года, налоговую декларацию могут подать в течение всего года”, – говорится в сообщении.

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Декларация подается в Центр обслуживания плательщиков налоговой инспекции по месту налогового адреса плательщика.

Есть три способа подать декларацию (можно действовать на выбор):

  • лично или через уполномоченное на это лицо;
  • отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;
  • средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».

Граждане, получившие электронную цифровую подпись, могут воспользоваться услугами электронного сервиса ГНС ​​Украины «Электронный кабинет» и оперативно, не посещая налоговую инспекцию, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Кроме этого, указанный сервис поможет заполнить декларацию без ошибок.

Сроки подачи:

  • в случае отправки налоговой декларации по почте, налогоплательщик обязан сделать такое отправление не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока подачи налоговой декларации;
  • при подаче налоговой декларации в электронной форме – не позднее окончания последнего часа дня, в котором истекает такой предельный срок.

Справка Finance.ua

Обязанность подавать декларации возникает при получении:

  • доходов от других физлиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц (налоговых агентов);
  • доходов от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения;
  • иностранного дохода;
  • в других предусмотренных Кодексом случаях.

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По материалам Finance.UA
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