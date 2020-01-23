В Сети показали рендер iPhone 12 (видео)

На основе утечек от основателя XDA Developers Макса Вейнбаха было создано видео с внешним видом iPhone 12 Pro.

Канал EverythingApplePro собрал данные об Apple, чей дебют ожидается осенью 2020 года, и выложил ролик, где собрали все слухи. На первых минутах виден рендер смартфона. Смартфон, судя по всему, будет похож на iPhone 5S или SE.

Отличаться он будет тем, что у него будет эксклюзивный синий вариант. Также смартфон будет меньше, получит 6 ГБ памяти и процессор Apple A14. И главное отличие от прошлых моделей – поддержка 5G.