Сервис Bolt начал добавлять остановки в маршрут движения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Онлайн-сервис заказа поездок Bolt ввел новую функцию, благодаря которой при составлении маршрута можно указать до трех остановок.
Возможность добавления нескольких адресов будет доступна для пользователей, которые установили последнюю версию приложения Bolt.
Теперь для добавления дополнительной остановки (справа от поля ввода адреса в приложении) появится значок “+”. Пассажир может указать до трех остановок за одну поездку, последняя из которых и станет конечным пунктом маршрута.
Пассажиры смогут сразу увидеть в приложении стоимость всей поездки, а водитель после отправления будет видеть на карте маршрут со всеми остановками. Новая функция станет доступна уже в этом месяце для пользователей устройств на платформах Android и iOS.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине14 ч. назад - 4126 18
Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"13 ч. назад - 9240 15
В Минюсте планируют начать распродажу тюрем11 ч. назад - 967 11
Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанциях9 ч. назад - 1788 9
Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить богатоВчера, 21:36 - 2178 8
Президенту предложили уволить главу "Укрпочты": слишком много зарабатывает11 ч. назад - 9250 3
Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"13 ч. назад - 9240 15
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине14 ч. назад - 4126 18
В Viber запустили сервис мобильных денежных переводов13 ч. назад - 4018 6
Межбанк: "момент истины" на валютном рынке11 ч. назад - 3962
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2222
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1294
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1184 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2105
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2190 1