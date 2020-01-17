0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Сервис Bolt начал добавлять остановки в маршрут движения

Сервис Bolt начал добавлять остановки в маршрут движения

Онлайн-сервис заказа поездок Bolt ввел новую функцию, благодаря которой при составлении маршрута можно указать до трех остановок.

Возможность добавления нескольких адресов будет доступна для пользователей, которые установили последнюю версию приложения Bolt.

Теперь для добавления дополнительной остановки (справа от поля ввода адреса в приложении) появится значок “+”. Пассажир может указать до трех остановок за одну поездку, последняя из которых и станет конечным пунктом маршрута.

Пассажиры смогут сразу увидеть в приложении стоимость всей поездки, а водитель после отправления будет видеть на карте маршрут со всеми остановками. Новая функция станет доступна уже в этом месяце для пользователей устройств на платформах Android и iOS.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.