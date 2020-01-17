Сервис Bolt начал добавлять остановки в маршрут движения

Онлайн-сервис заказа поездок Bolt ввел новую функцию, благодаря которой при составлении маршрута можно указать до трех остановок.

Возможность добавления нескольких адресов будет доступна для пользователей, которые установили последнюю версию приложения Bolt.

Теперь для добавления дополнительной остановки (справа от поля ввода адреса в приложении) появится значок “+”. Пассажир может указать до трех остановок за одну поездку, последняя из которых и станет конечным пунктом маршрута.

Пассажиры смогут сразу увидеть в приложении стоимость всей поездки, а водитель после отправления будет видеть на карте маршрут со всеми остановками. Новая функция станет доступна уже в этом месяце для пользователей устройств на платформах Android и iOS.