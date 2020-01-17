Минэкономики: 20 заводов Укрспирта не способны производить спирт

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Из 35 заводов “Укрспирта”, которые планируют приватизировать, 20 предприятий не могут производить спирт по техническим причинам
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба министерства.
“Сейчас руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления к Фонду госимущества. Следующий шаг: подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию”, – заявил Высоцкий.
Кроме того, он уточнил, что 20 заводов отчитались о проведении инвентаризации, остальные 15 нуждаются в дополнительных мерах для завершения этого процесса.
Проверка выявила, что из 35 предприятий концерна “Укрспирт” три производят пищевой спирт, один – ликеро-водочную продукцию, еще 4 завода изготавливают спиртовую продукцию технического назначения.
Кроме того, установлено, что 7 заводов могут восстановить производство в течение месяца. Кроме того 4 предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, остальные 16 требуют существенной модернизации.
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