0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Минэкономики: 20 заводов Укрспирта не способны производить спирт

Минэкономики: 20 заводов Укрспирта не способны производить спирт

Из 35 заводов “Укрспирта”, которые планируют приватизировать, 20 предприятий не могут производить спирт по техническим причинам

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба министерства.

“Сейчас руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления к Фонду госимущества. Следующий шаг: подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию”, – заявил Высоцкий.

Кроме того, он уточнил, что 20 заводов отчитались о проведении инвентаризации, остальные 15 нуждаются в дополнительных мерах для завершения этого процесса.

Проверка выявила, что из 35 предприятий концерна “Укрспирт” три производят пищевой спирт, один – ликеро-водочную продукцию, еще 4 завода изготавливают спиртовую продукцию технического назначения.

Кроме того, установлено, что 7 заводов могут восстановить производство в течение месяца. Кроме того 4 предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, остальные 16 требуют существенной модернизации.

По материалам Деловая Столица
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.