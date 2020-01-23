0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Google тестирует новый интерфейс меню «Поделиться» в Chrome

Google тестирует новый интерфейс меню «Поделиться» в Chrome

Меню «Поделиться» в Android представляет собой сборник различных возможных видов взаимодействия. Когда на мобильном устройстве установлено много различных приложений, пользоваться им становится не очень удобно.

В Android 10 компания Google улучшила организацию этого меню и доработала функцию предположения. Однако её собственные приложения, такие как Photos, YouTube, и News, используют различные подходы к представлению окна «Поделиться». Теперь же компания тестирует новую форму представления этого меню для Chrome, которая включает функцию генерации QR-кодов.

Новый интерфейс меню «Поделиться» получил дополнительную строку параметров для обмена контентом, специфичных для браузера, включая новую функцию «QR-код». Она позволяет пользователям создавать QR-код и делиться им с получателем. Кроме того предлагаются опции «Отправить на устройства» и «Копировать ссылку». Последний вариант – это встроенный инструмент для создания скриншотов, который, вероятно, позволит пользователям вырезать часть веб-страницы, не выходя из приложения. Отличным дополнением может быть также прокрутка и съёмка, то, что некоторые OEM-производители изначально предоставляют в своих вариантах сборок Android.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.