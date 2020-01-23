Google тестирует новый интерфейс меню «Поделиться» в Chrome

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Меню «Поделиться» в Android представляет собой сборник различных возможных видов взаимодействия. Когда на мобильном устройстве установлено много различных приложений, пользоваться им становится не очень удобно.
В Android 10 компания Google улучшила организацию этого меню и доработала функцию предположения. Однако её собственные приложения, такие как Photos, YouTube, и News, используют различные подходы к представлению окна «Поделиться». Теперь же компания тестирует новую форму представления этого меню для Chrome, которая включает функцию генерации QR-кодов.
Новый интерфейс меню «Поделиться» получил дополнительную строку параметров для обмена контентом, специфичных для браузера, включая новую функцию «QR-код». Она позволяет пользователям создавать QR-код и делиться им с получателем. Кроме того предлагаются опции «Отправить на устройства» и «Копировать ссылку». Последний вариант – это встроенный инструмент для создания скриншотов, который, вероятно, позволит пользователям вырезать часть веб-страницы, не выходя из приложения. Отличным дополнением может быть также прокрутка и съёмка, то, что некоторые OEM-производители изначально предоставляют в своих вариантах сборок Android.
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