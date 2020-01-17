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Беларусь начала закупать нефть у Норвегии

Беларусь начала закупать нефть у Норвегии

Белорусская нефтяная компания БНК приобрела партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup.

Об этом сообщило накануне агентство Reuters.

Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда. Танкер Breiviken с 80 000 тоннами нефти прибудет 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ (Нафтан) по железной дороге.

По сведениям агентства, после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках. Предположительно продавцом нефти выступила французская компания Total.

Отмечается, что нефть с месторождения Johan Sverdrup по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals, которую традиционно покупает Беларусь.

По материалам bigmir.net
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