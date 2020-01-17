Facebook создаст 1000 новых рабочих мест в Британии до конца 2020

Американский технологический гигант Facebook планирует до конца 2020 года нанять еще 1000 человек в Великобритании.

Об этом сообщает CNBC.

В результате расширения общая численность сотрудников в стране превысит 4000.

В Лондоне располагается крупнейший центр разработки программного обеспечения Facebook за пределами США. В компании сообщили, что большинство вакансий будут сосредоточены на технологиях и продуктах.

Основным направлением работы станет активизация усилий техногиганта по борьбе с “токсичным контентом”. В компании также заявили, что Facebook будет работать над дальнейшим развитием искусственного интеллекта, а также приложений для обмена сообщениями WhatsApp и Workplace.

Компания имеет целью привлечь в свою команду больше людей, которые будут заниматься созданием инструментов для обнаружения и удаления вредоносного контента на своих платформах Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

«Многие из этих высококвалифицированных рабочих мест помогут нам решить проблемы открытого интернета и развивать ИИ для быстрого поиска вредоносного контента, – рассказала операционный директор Facebook Шерил Сандберг. – Они также помогут нам создать инструменты, которые помогут малому бизнесу расти, конкурировать с более крупными соперниками и создавать новые рабочие места».

Как сообщает телеканал, Facebook строит новые офисы в лондонском Кингс-Кросс, где смогут разместиться до 6000 рабочих мест. Первый офис будет открыт в конце 2021.