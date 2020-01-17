Что нужно сообщать, чтобы не забрали субсидию

В Министерстве социальной политики объяснили разницу между льготами и субсидиями для оплаты коммунальных услуг. Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко. Он указал на то, что гражданин имеет право выбирать, хочет он получать льготу или субсидию. Если человек подал заявление на получение субсидии, имея льготу, и по определенным критериям не смог ее получить – ему вернут льготу.

Также субсидиант обязан сообщать чиновникам следующую информацию о своей семье, чтбы не утратить субсидию.

Что надо сообщать:

изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме / квартире) членов домохозяйства (арендатор, переселенец) — членов домохозяйства, которые фактически проживают в жилом помещении (доме);

если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи в течение года (12 месяцев) перед оформлением жилищной субсидии без обращения сделал покупку или другим законным способом приобрел право собственности на земельный участок, дом / квартиру, транспортное средство (механизм), строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или оплатил (единовременно) любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг в соответствии с социальной нормой жилья) на сумму свыше 50 тыс. грн;

изменения у проживающих в домовладении социального статуса (инвалид, учасник боевых действий, мать-одиночка и прочее);

если поменялся состав семьи члена домохозяйства.

Что будет, если обнаружат несоотвествие информации – владельцы субсидию вынуждены будут вернуть.

Куда подавать измения – в районный отдел льгот, социальных пособий и компенсационных выплат управления социальной защиты.