Что нужно сообщать, чтобы не забрали субсидию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Министерстве социальной политики объяснили разницу между льготами и субсидиями для оплаты коммунальных услуг. Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко. Он указал на то, что гражданин имеет право выбирать, хочет он получать льготу или субсидию. Если человек подал заявление на получение субсидии, имея льготу, и по определенным критериям не смог ее получить – ему вернут льготу.
Также субсидиант обязан сообщать чиновникам следующую информацию о своей семье, чтбы не утратить субсидию.
Что надо сообщать:
Что будет, если обнаружат несоотвествие информации – владельцы субсидию вынуждены будут вернуть.
Куда подавать измения – в районный отдел льгот, социальных пособий и компенсационных выплат управления социальной защиты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине11 ч. назад - 3599 18
Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"9 ч. назад - 8149 13
В Минюсте планируют начать распродажу тюрем8 ч. назад - 851 11
Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанциях6 ч. назад - 1351 8
Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить богатоВчера, 21:36 - 1993 8
Долг по уплате ЕСВ не является налоговым долгом - ГФСВчера, 19:14 - 20319 4
В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналкуВчера, 19:00 - 12970 1
Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"9 ч. назад - 8149 13
Президенту предложили уволить главу "Укрпочты": слишком много зарабатывает8 ч. назад - 4373 3
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине11 ч. назад - 3599 18
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2161
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1275
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1171 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2092
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2178 1