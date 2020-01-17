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С нуля до 100 километров за несколько секунд: в Дубае презентовали новый спорткар (фото)

С нуля до 100 километров за несколько секунд: в Дубае презентовали новый спорткар (фото)

Дубайская компания Jannarelly Automotive представила специальный вариант спорткара Design-1 – UK Edition.

Об этом сообщает портал Motor.

“Дубайская фирма Jannarelly Automotive представила специальный вариант спорткара Design-1 – UK Edition, предназначенный для рынка Великобритании”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, автомобиль имеет 3,5-литровый двигатель V6 с мощностью в 325 лошадиных сил.

До ста километров в час спорткар разгоняется за четыре секунды ровно, а его максимальная скорость может достичь показателя в 220 километров в час.

Отмечается, всего серия модели спорткаров Design-1 – UK Edition будет состоять из пяти автомобилей (красного, белого, синего, зеленого и серого цвета).

Каждая из машин стоит от 115 549 фунтов стерлингов.

По материалам УКРИНФОРМ
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