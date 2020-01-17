В е-кабинете застройщика предприниматели уже могут пожаловаться на коррупцию

Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал открытие канала, куда застройщики могут пожаловаться на коррупционеров в строительной отрасли.

Об этом говорится на странице Минцифры в FACEBOOK.

Как это сделать – через чат-бот (телеграм или виджет), который есть на сайте Электронного кабинета застройщика https://e-dabi.gov.ua/

В окошке консультанта надо нажать кнопку «Сообщить о коррупции» и отправить жалобу.

“Уверяем, что сообщение в чат-бот и на горячую линию непременно будут рассматриваться нашими специалистами. Мы это делаем не для хайпа или создания собственного имиджа. Мы реально хотим бороться с коррупцией и создавать сервисы и услуги, усложняющие деятельность коррумпированных чиновников и облегчающие жизнь предпринимателей”, – отметили в Минцифры.

Справка Finance.ua: