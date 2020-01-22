Диагональ смартфонов за пять лет "выросла" на 20%

Смартфоны продолжают увеличиваться, причем делают это быстрее, чем другие сегменты электронных гаджетов.

Об этом сообщает TechToday.

“Диагональ мобильников выросла за последние пять лет на 20%, тогда как средняя величина дисплея ноутбуков с 2015 года осталась на прежнем уровне, а моноблоки и мониторы добавили только 5%”, – говорится в сообщении.

Сегодня средней диагональю смартфонов можно считать 5,4 дюйма (13,7 см), тогда как пять лет назад это было 4,6 дюйма (11,7 см). Однако смартфоны станут еще более лопатообразными – большинство новинок в 2019 году оснащены экраном от 6 дюймов (15,2 см), а эксперты объявили, что эра 5-дюймовых смартфонов закончилась.

По итогам 2019 года на смартфоны от 5 дюймов (от 12,7 см) в искусственных продажах пришлось около 80%. Это почти на 20% выше, чем годом ранее. В 2017 году объем устройств с такой диагональю составлял всего 25%. Сегодня на рынке практически не осталось девайсов с экраном менее 4 дюймов (~1% в 2019 году).

В сегменте компьютерной техники предпочтения потребителей в размерах приобретенных устройств за пять лет остались схожими. Средний размер экрана ноутбука держится на уровне 15,6-15,8 дюйма. На универсальные лэптопы 15-16 дюймов, которые подойдут для использования дома и в поездке, по итогам 2019 года пришлось более 75% проданных устройств. Средний размер приобретенных мониторов и моноблоков в прошлом году составил около 22,5 дюймов, что больше примерно на 5%, чем пять лет назад. Средняя диагональ телевизоров в 2019 году составила 40 дюймов.