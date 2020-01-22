0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Диагональ смартфонов за пять лет "выросла" на 20%

Диагональ смартфонов за пять лет "выросла" на 20%

Смартфоны продолжают увеличиваться, причем делают это быстрее, чем другие сегменты электронных гаджетов.

Об этом сообщает TechToday.

“Диагональ мобильников выросла за последние пять лет на 20%, тогда как средняя величина дисплея ноутбуков с 2015 года осталась на прежнем уровне, а моноблоки и мониторы добавили только 5%”, – говорится в сообщении.

Сегодня средней диагональю смартфонов можно считать 5,4 дюйма (13,7 см), тогда как пять лет назад это было 4,6 дюйма (11,7 см). Однако смартфоны станут еще более лопатообразными – большинство новинок в 2019 году оснащены экраном от 6 дюймов (15,2 см), а эксперты объявили, что эра 5-дюймовых смартфонов закончилась.

По итогам 2019 года на смартфоны от 5 дюймов (от 12,7 см) в искусственных продажах пришлось около 80%. Это почти на 20% выше, чем годом ранее. В 2017 году объем устройств с такой диагональю составлял всего 25%. Сегодня на рынке практически не осталось девайсов с экраном менее 4 дюймов (~1% в 2019 году).

В сегменте компьютерной техники предпочтения потребителей в размерах приобретенных устройств за пять лет остались схожими. Средний размер экрана ноутбука держится на уровне 15,6-15,8 дюйма. На универсальные лэптопы 15-16 дюймов, которые подойдут для использования дома и в поездке, по итогам 2019 года пришлось более 75% проданных устройств. Средний размер приобретенных мониторов и моноблоков в прошлом году составил около 22,5 дюймов, что больше примерно на 5%, чем пять лет назад. Средняя диагональ телевизоров в 2019 году составила 40 дюймов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.