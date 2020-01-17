Укрпочта получила 600 млн грн прибыли за 2019 год

По итогам 2019 года финансовый результат Укрпочты вырос на 1,1 миллиарда гривен до 600 миллионов гривен прибыли.

Такие оперативные данные предоставила пресс-служба государственной компании.

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Отмечается, что в 2018 году компания получила около полмиллиарда гривен убытков.

Чистый доход Укрпочты в 2019 году вырос на 20,6% — до 8,2 миллиарда гривен. Также компания нарастила работу с посылками до 47 тысяч в сутки. От аренды Укрпочта получила 69 миллионов гривен, а средняя зарплата производственных работников составляла 6850 гривен в месяц.