Укрпочта получила 600 млн грн прибыли за 2019 год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По итогам 2019 года финансовый результат Укрпочты вырос на 1,1 миллиарда гривен до 600 миллионов гривен прибыли.
Такие оперативные данные предоставила пресс-служба государственной компании.
Читайте также: Работникам Укрпочты будут платить зарплаты по-новому
Отмечается, что в 2018 году компания получила около полмиллиарда гривен убытков.
Чистый доход Укрпочты в 2019 году вырос на 20,6% — до 8,2 миллиарда гривен. Также компания нарастила работу с посылками до 47 тысяч в сутки. От аренды Укрпочта получила 69 миллионов гривен, а средняя зарплата производственных работников составляла 6850 гривен в месяц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине12 ч. назад - 3902 18
Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"11 ч. назад - 8944 15
В Минюсте планируют начать распродажу тюрем9 ч. назад - 915 11
Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанциях8 ч. назад - 1582 9
Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить богатоВчера, 21:36 - 2089 8
Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"11 ч. назад - 8944 15
Президенту предложили уволить главу "Укрпочты": слишком много зарабатывает10 ч. назад - 6625 3
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине12 ч. назад - 3902 18
Межбанк: "момент истины" на валютном рынке10 ч. назад - 3705
В Viber запустили сервис мобильных денежных переводов11 ч. назад - 3468 6
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2188
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1283
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1179 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2097
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2181 1