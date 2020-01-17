В Минюсте планируют начать распродажу тюрем

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Министерство юстиции Украины планирует начать распродажу тюрем с поступлением части полученного дохода не в общий бюджет государства, а непосредственно в министерство.
Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире программы “Завтрак с 1+1”.
“Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, существенно больше, мы вполне можем начать их распродажу. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хотя можно было бы потратить на улучшение инфраструктур”, – заявил Малюська.
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