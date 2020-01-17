УЗ подписала меморандум с китайцами

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20 января “Укрзализныця” и China Railway Construction Corp. Ltd подписали меморандум о взаимопонимании.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Целью меморандума является сотрудничество по развитию железнодорожной инфраструктуры Украины и развитие железнодорожных перевозок между странами.
Стороны планируют обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия для развития железнодорожного сообщения Китай-Украина и поиска инвесторов.
Документ в присутствии министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия подписали председатель правления АО УЗ Евгений Кравцов, член правления УЗ Ремигиуш Пашкевич и заместитель генерального директора CRCC Ванг Хонгвей.
Криклий отметил, что подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для развития железнодорожного сообщения в направлении Украина-КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала Украины в сообщении ЕС-Китай.
Также министр инфраструктуры проинформировал, что CRCC решила открыть свое представительство в Украине.
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