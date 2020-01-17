Межбанк: нелюбимый ТОМ повлиял на рынок

Понедельник прошел достаточно интересно на валютном рынке, хотя порадовать объемами межбанк не смог. Дело в том, что из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга американские банки сегодня не работали и операции по доллару проходили на условиях ТОМ (расчеты в гривне этим днем, поставка доллара – завтрашним). Украинские клиенты и банки “не любят” такую форму расчетов и часто либо переносят свои операции сразу на следующий рабочий день, либо – выставляют котировки с таким разбросом своих “хотелок”, что курсы в разных банках значительно отличаются друг от друга в зависимости от индивидуальной ситуации в каждом банке и уровня котировок, по которым он закрывает своих клиентов “внутри себя” – т. е. не выходя на прямые торги. На малообъемном рынке стараются заработать и спекулянты, так как любая более менее крупная сделка от 200-300 тысяч долларов может кардинально менять тренд на торгах. Так было и сегодня.

Ход торгов:

Стартовав с 24,33/24,37 гривен (что было изначально выше закрытия пятницы 24,27/24,30) — к 11 часам доллар просел до 24,27/24,31 за счет выхода на торги реальных продавцов валюты, готовых на работу на ТОМе.

Но желающих купить доллар в таком формате оказалось мало и банки в основном замыкали сделки покупателей и продавцов “внутри себя”. Клиенты переключились на работу по евро и рублю, где операции шли в обычном режиме расчетов “день в день”. К 12:00 основная часть прямых сделок была уже закрыта, а спекулянты на единичных малообъемных операциях сыграли “на повышение” – до 24,30/24,34 гривен на 12 часов и до 24,34/24,38 к обеду. НБУ решил на торги не выходить и наблюдал за происходящим со стороны.

После 14:00 предложение по доллару превышало спрос на мелких лотах и после кратковременного спекулятивного взлета на 15:00 до 24,345/24,385 гривен за доллар – курс постепенно просел до 24,30/24,34 к концу сессии. При таком рынке НБУ решил на торги не выходить.

Главные события 17 января на межбанке:

1) Снижение курса с утренних 24,33/24,37 гривен до 24,30/24,34 к концу сессии при работе межбанка по доллару на условиях поставки ТОМ из-за выходного в США;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,2983 гривен, а официальный на 21 января составил 24,3257 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,34 / 24,38

евро – 26,98 / 27,02

российский рубль – 0,3952 / 0,3963

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1085 / 1,1086

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