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В Раду подали законопроект "Маски-шоу стоп-3"

В Раду подали законопроект "Маски-шоу стоп-3"

Законопроект №2740, известный как “Маски-шоу стоп-3”, который разрабатывался при участии экспертов Верховного суда, представителей IT-индустрии и ученых, представлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Об этом заявили в IT Ukraine.

Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины с целью защиты IT-бизнеса от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, в частности, необоснованных обысков, изъятия серверов и другой техники, принадлежащей предпринимателям.

Чтобы сбалансировать интересы государства и бизнеса, законопроектом предлагают внести следующие изменения:

Запрещается изымать серверы и другие носители электронной информации, кроме случаев, когда непосредственно они являются вещественными доказательствами в уголовном производстве.

  • Доступ правоохранительных органов к необходимой электронной информации обеспечивается через ее копирование, без изъятия самого носителя (устройства, где она хранится). При этом результаты копирования информации четко фиксируются в соответствующем протоколе.
  • По умышленные противоправные действия во время проведения обысков предусмотрена строгая уголовная ответственность для следователей и прокуроров.

“За годы независимости не вынесено ни одного судебного приговора по IT-компаниям! Просто сложилась коррупционная схема: изъятие техники и “торги” за ее возвращение”, – утверждает вице-президент по правовым вопро IT Ukraine, CEO ALCOR Дмитрий Овчаренко.

Справка Finance.ua:

  • Основные недостатки предыдущих проектов на эту тему таковы:
  • Ни в Уголовно-процессуальном Кодексе, ни в других законах нет разъяснения, что надо понимать под «электронными информационными системами или их частями, мобильными терминалами систем связи». Это приводит к различным толкованиям следователей и прокуроров, и злоупотребления правами.
  • По уже действующим законам предполагается копировать информацию из этих систем, а не изымать их, однако сейчас следователь и прокурор сами принимают решение, нужно ли копировать данные, или изымать компьютер.
  • В 100% случаев компьютеры и серверы изымают. По результатам копирования должен составляться отдельный протокол, копия которого вручается владельцу техники.
  • Не установлены предохранительные механизмы от злоупотреблений правоохранительных органов.
По материалам Finance.UA
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