Chery выпустит электрический кроссовер за $29 тысяч (фото)

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В 2020 году компания Chery планирует пустить в продажи свой электрический кроссовер с индексом eQ5 за $29 тысяч.
Пока что модель известна под внутризаводским кодом S61, пишет Autohome со ссылкой на опубликованные Министерством промышленности Китая документы.
По предварительным данным, для электрокара предусмотрено две силовые установки, которые будут выдавать 163 и 177 л. с. Запас хода, емкость батарей и другие характеристики в Chery пока не озвучили.
При этом в патентных документах сообщается, что в длину электрокар достигает 4 630 миллиметров, в ширину – 1 910 миллиметров, в высоту – 1 655 миллиметров. Колесная база равна 2 805 миллиметрам.
Стоит отметить, что по габаритам кроссовер очень напоминает Audi Q5 второго поколения. Так, он на три миллиметра длиннее, на 13 миллиметров уже и на четыре миллиметра выше китайского аналога.
Фото: tsn.ua
В Сети появились фотографии авто, сделанные, по всей видимости, на заводе Chery. Новинка получила купеобразный кузов, массивные бамперы и колесные арки с пластиковыми черными накладками, светодиодную оптику, в том числе светящуюся полосу, соединяющую задние фонари.
Фото: tsn.ua
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