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В МВФ допускают возвращение мировой экономики к Великой депрессии

В МВФ допускают возвращение мировой экономики к Великой депрессии

Мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, сообщает The Guardian.

По ее словам, мировая экономика может вернуться в эпоху Великой депрессии, вызванной неравенством между разными группами населения стран и нестабильностью финансового сектора.

При этом глава фонда объяснила, что, несмотря на то, что разрыв в неравенстве между странами за последние 20 лет существенно сокращался, внутри стран расхождения, наоборот, росли. В частности, чрезмерное неравенство в доходах населения внутри стран может помешать росту и привести к “политическим потрясениям” и укреплению популизма. В качестве примера она привела Великобританию, в которой 10% богатейших граждан владеют таким же совокупным богатством, как и 50% наименее состоятельных.

По мнению главы МВФ, в течение следующего десятилетия такие проблемы, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести к социальным волнениям и нестабильности на финансовых рынках.

Кроме того, считает глава Фонда, властям нельзя игнорировать финансовый сектор, который может оказать глубокое и продолжительное положительное влияние на неравенство. В частности, большое неравенство может становиться причиной “политического давления на краткосрочные простые решения”.

Как известно, под термином Великая депрессия подразумевается мировой экономический кризис в период с 1929 по 1933 год. Тогда Великой депрессии предшествовал крах на биржах США в 1929 году.

По материалам Дело
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