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Amazon разрабатывает технологию оплаты покупок с помощью ладони

Amazon разрабатывает технологию оплаты покупок с помощью ладони

Компания Amazon работает над созданием терминалов, которые позволят оплачивать покупки в магазинах с помощью взмаха руки.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Технология позволит привязать данные банковских карт клиента к его ладоням, чтобы пользователи могли оплачивать покупки на кассе без помощи физических карт или телефонов.

По данным издания, технологию планируют тестировать в кофейнях и заведениях фаст-фуда, которые недавно начали сотрудничать с Visa. Также Amazon ведет переговоры с платежной системой Mastercard. Кроме того, в сотрудничестве с Amazon заинтересованы банки-эмитенты карт JP Morgan, Wells Fargo и Synchrony Financial.

В компании Amazon не ответили на вопросы журналистов о новой технологии.

По материалам НВ
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