2153 миллиардера оказались богаче, чем 4,6 млрд людей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Экономическое неравенство вышло из-под контроля. В 2019 году 2153 миллиардера мира были богаче, чем остальные 4,6 млрд людей. К такому выводу пришла международная благотворительная организация Oxfam, передает Bloomberg.
По данным Oxfam, богатейшие люде в мире составляют 1% и владеют состоянием, вдвое больше, чем остальное человечество.
«Наши ущербные экономики наполняют карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет обычных мужчин и женщин», – сказал главный исполнительный директор Oxfam India Амитабх Бехар. – Неудивительно, что люди начинают сомневаться, должны ли вообще существовать миллиардеры».
Согласно данным, собранным Bloomberg, за последнее десятилетие три самых богатых человека мира увеличили свое состояние в целом на $231 млрд. Совокупное состояние двадцатки миллиардеров удвоилось с $672 млрд до $1397 млрд с 2012 года.
В Oxfam подсчитали, что человек, который бы экономил по $10 000 в день с момента строительства египетских пирамид, все равно имел бы лишь пятую часть среднего состояния, которым обладают пять самых богатых людей планеты.
Ссылаясь на исследования Всемирного банка, Oxfam заявила, что сокращение неравенства имеет большее влияние на снижение крайней бедности, чем экономический рост. Анализ организации показал, что «если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, к 2030 году в условиях крайней бедности жило бы на 100 млн меньше людей».
Официальные данные показывают, что уровень крайней бедности резко сократился за последние два десятилетия. Число людей, живущих на менее чем на $1,90 в день, сократилось на 1,1 млрд с 1990 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотрВчера, 21:49 - 13800 10
Автомобили подорожают из-за нового налога: сколько заплатят украинцыВчера, 14:34 - 93977 9
К 2050 году в Украине будет 70% "зеленой" энергетики и 20-25% атомной — Минэкоэнерго8 ч. назад - 412 5
Для ветеранов труда увеличат требование по возрастуОколо часа назад - 759 2
Как выйти на пенсию при отсутствии стажа5 ч. назад - 5486 2
Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотрВчера, 21:49 - 13800 10
Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подаетсяВчера, 16:46 - 13327
В 2020 году начнутся продажи Renault Twingo Z.E. (фото)10 ч. назад - 6987
Как выйти на пенсию при отсутствии стажа5 ч. назад - 5486 2
Готовы ли украинцы работать за зарплату "в конвертах" (инфографика)Вчера, 17:06 - 4755
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)Позавчера, 16:10 - 488
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 578
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 785
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3553
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1919