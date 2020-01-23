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2153 миллиардера оказались богаче, чем 4,6 млрд людей

2153 миллиардера оказались богаче, чем 4,6 млрд людей

Экономическое неравенство вышло из-под контроля. В 2019 году 2153 миллиардера мира были богаче, чем остальные 4,6 млрд людей. К такому выводу пришла международная благотворительная организация Oxfam, передает Bloomberg.

По данным Oxfam, богатейшие люде в мире составляют 1% и владеют состоянием, вдвое больше, чем остальное человечество.

«Наши ущербные экономики наполняют карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет обычных мужчин и женщин», – сказал главный исполнительный директор Oxfam India Амитабх Бехар. – Неудивительно, что люди начинают сомневаться, должны ли вообще существовать миллиардеры».

Согласно данным, собранным Bloomberg, за последнее десятилетие три самых богатых человека мира увеличили свое состояние в целом на $231 млрд. Совокупное состояние двадцатки миллиардеров удвоилось с $672 млрд до $1397 млрд с 2012 года.

В Oxfam подсчитали, что человек, который бы экономил по $10 000 в день с момента строительства египетских пирамид, все равно имел бы лишь пятую часть среднего состояния, которым обладают пять самых богатых людей планеты.

Ссылаясь на исследования Всемирного банка, Oxfam заявила, что сокращение неравенства имеет большее влияние на снижение крайней бедности, чем экономический рост. Анализ организации показал, что «если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, к 2030 году в условиях крайней бедности жило бы на 100 млн меньше людей».

Официальные данные показывают, что уровень крайней бедности резко сократился за последние два десятилетия. Число людей, живущих на менее чем на $1,90 в день, сократилось на 1,1 млрд с 1990 года.

По материалам Mind
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