Bitcoin может вернуться к $8500

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 20 января, снижаются в цене в рамках коррекции.

Курс Bitcoin за сутки, по данным Libertex, подешевел на 4,88% – до 8661 доллара, при капитализации 158,1 млрд долларов. Ethereum понизился на 5,77% – до 165,7 доллара, с капитализацией 18,1 млрд долларов. XRP упал на 5,87% – до 0,2327 доллара, при капитализации 10,1 млрд долларов. Litecoin снизился на 6,25% – до 57,4 доллара, с капитализацией 3,7 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 237,7 млрд долларов.

Позитивной новостью для рынка остается известие о том, что Ассоциация цифрового проекта Facebook Libra сформировала комитет из пяти участников, который займется наблюдением за техническим развитием планирующейся к запуску валюты. Новая структура будет следить за соблюдением дорожной карты сети, и направлять разработку кодовой базы по мере ее продвижения к запуску, запланированному на конец 2020 года.

По мнению аналитиков ГК Forex Club, рынок в ближайшей перспективе продолжит снижаться: Bitcoin может вернуться к отметке 8500 долларов, Ethereum – опуститься в цене до 160 долларов, XRP – до 0,22 доллара, Litecoin – до 55 долларов.