В Кабмине создадут госпредприятие "Укруголь"

Правительство создает новое государственное предприятие – “Укруголь”.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель для издания ExPro.



В документе, который подписал министр 14 января, говорится, что вновь созданная компания будет находиться в Киеве по адресу пр. Академика Палладина, 46/2.



Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручено принять “меры по назначению руководителя ГП “Укруголь”. Кроме того, данные о компании должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.



Как сообщили в Минэкоэнерго, “Укруголь” создается как специализированное госпредприятие для обеспечения надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защиты украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.