0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 87 0

В Кабмине создадут госпредприятие "Укруголь"

В Кабмине создадут госпредприятие "Укруголь"

Правительство создает новое государственное предприятие – “Укруголь”.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель для издания ExPro.
 
В документе, который подписал министр 14 января, говорится, что вновь созданная компания будет находиться в Киеве по адресу пр. Академика Палладина, 46/2.
 
Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручено принять “меры по назначению руководителя ГП “Укруголь”. Кроме того, данные о компании должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
 
Как сообщили в Минэкоэнерго, “Укруголь” создается как специализированное госпредприятие для обеспечения надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защиты украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.