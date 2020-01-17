В Кабмине создадут госпредприятие "Укруголь"

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Правительство создает новое государственное предприятие – “Укруголь”.
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель для издания ExPro.
В документе, который подписал министр 14 января, говорится, что вновь созданная компания будет находиться в Киеве по адресу пр. Академика Палладина, 46/2.
Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручено принять “меры по назначению руководителя ГП “Укруголь”. Кроме того, данные о компании должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
Как сообщили в Минэкоэнерго, “Укруголь” создается как специализированное госпредприятие для обеспечения надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защиты украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.
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