Какие работники нужны в столице

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В Киеве наиболее востребованными в 2019 году были квалифицированные рабочие с инструментом и специалисты по обслуживанию оборудования и машин (32%).
Об этом сообщают в Киевском городском центре занятости.
В столице есть потребность в работниках с простейшими профессиям и без профессий (20%), а также нужны работники в сферу обслуживания и торговли (13%).
Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет в столице – 63,2%; а средний по Украине – 58,3%. Безработица в столице составляет 5,7%; а в Украине – 8,1%.
Безработных женщин – 60%, мужчин – 40%.
Возраст зарегистрированных в службе занятости:
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