Какие работники нужны в столице

В Киеве наиболее востребованными в 2019 году были квалифицированные рабочие с инструментом и специалисты по обслуживанию оборудования и машин (32%).

Об этом сообщают в Киевском городском центре занятости.

В столице есть потребность в работниках с простейшими профессиям и без профессий (20%), а также нужны работники в сферу обслуживания и торговли (13%).

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет в столице – 63,2%; а средний по Украине – 58,3%. Безработица в столице составляет 5,7%; а в Украине – 8,1%.

Безработных женщин – 60%, мужчин – 40%.

Возраст зарегистрированных в службе занятости:

31% людей до 35 лет,

34% – от 35 до 45 лет,

35% – более 45 лет.

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