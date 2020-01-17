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В Нидерландах задержали мужчину, который продавал 12 миллиардов украденных паролей

В Нидерландах задержали мужчину, который продавал 12 миллиардов украденных паролей

Правоохранители задержали в нидерландском городе Арнем мужчину, который предлагал базу данных из около 12 миллиардов логинов и украденных паролей.

Об этом сообщает NOS.

“Полиция задержала 22-летнего мужчину из города Арнем по подозрению в предложении покупки около 12 млрд логинов и украденных паролей”, – говорится в сообщении.

Все желающие могли за деньги смотреть и загружать указанную базу данных.

Как сообщает NOS, в ходе обыска правоохранители нашли в квартире подозреваемого специальную аппаратуру.

По данным следствия, мужчина играл роль посредника.

Отмечается, что задержание произошло еще в среду благодаря сотрудничеству нидерландской полиции вместе с ФБР и правоохранителями из Британии и Германии.

Сам сайт, на котором человек вывешивал объявления, уже не работает. Продолжается следствие.

По материалам УКРИНФОРМ
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