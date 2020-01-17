В Нидерландах задержали мужчину, который продавал 12 миллиардов украденных паролей

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Правоохранители задержали в нидерландском городе Арнем мужчину, который предлагал базу данных из около 12 миллиардов логинов и украденных паролей.
Об этом сообщает NOS.
“Полиция задержала 22-летнего мужчину из города Арнем по подозрению в предложении покупки около 12 млрд логинов и украденных паролей”, – говорится в сообщении.
Все желающие могли за деньги смотреть и загружать указанную базу данных.
Как сообщает NOS, в ходе обыска правоохранители нашли в квартире подозреваемого специальную аппаратуру.
По данным следствия, мужчина играл роль посредника.
Отмечается, что задержание произошло еще в среду благодаря сотрудничеству нидерландской полиции вместе с ФБР и правоохранителями из Британии и Германии.
Сам сайт, на котором человек вывешивал объявления, уже не работает. Продолжается следствие.
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