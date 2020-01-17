Список богатейших людей Forbes впервые в году сменил лидера

Президент Louis Vuittonn Moеt Hennessy Бернар Арно и члены его семьи заняли первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом свидетельствует рейтинг издания.

Речь идет о списке, отслеживающим изменение их состояний в режиме реального времени. Так, состояние семьи Арно журнал оценивает в 117 млрд долларов, в то время как Безоса – 115,6 млрд.

На третьем месте – основатель Microsoft Билл Гейтс с 110,6 млрд долларов, за ним следует Уоррен Баффетт с 90,6 млрд. Пятерку рейтинга замыкает Марк Цукерберг с 82,2 млрд.

Напомним, состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году, они заработали 1,2 трлн долларов и их совокупное состояние достигло 5,9 трлн долларов. Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно. За год его состояние увеличилось на 36,5 млрд долларов. Он поднялся в списке миллиардеров Bloomberg на третье место и стал одним из трех людей в мире, чей чистый капитал составляет не менее 100 млрд долларов.

172 миллиардера США из рейтинга увеличили состояние в общей сложности на 500 млрд долларов. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил 27,3 млрд долларов, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс – 22,7 млрд долларов.

Представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Наиболее выдающимся признан рост богатства основателя производящей бытовую технику Midea Group Хэ Сянцзяня, который увеличил свое состояние на 79% до 23,3 млрд.