0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 146 0

Список богатейших людей Forbes впервые в году сменил лидера

Список богатейших людей Forbes впервые в году сменил лидера

Президент Louis Vuittonn Moеt Hennessy Бернар Арно и члены его семьи заняли первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом свидетельствует рейтинг издания.

Речь идет о списке, отслеживающим изменение их состояний в режиме реального времени. Так, состояние семьи Арно журнал оценивает в 117 млрд долларов, в то время как Безоса – 115,6 млрд.

На третьем месте – основатель Microsoft Билл Гейтс с 110,6 млрд долларов, за ним следует Уоррен Баффетт с 90,6 млрд. Пятерку рейтинга замыкает Марк Цукерберг с 82,2 млрд.

Напомним, состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году, они заработали 1,2 трлн долларов и их совокупное состояние достигло 5,9 трлн долларов. Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно. За год его состояние увеличилось на 36,5 млрд долларов. Он поднялся в списке миллиардеров Bloomberg на третье место и стал одним из трех людей в мире, чей чистый капитал составляет не менее 100 млрд долларов.

172 миллиардера США из рейтинга увеличили состояние в общей сложности на 500 млрд долларов. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил 27,3 млрд долларов, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс – 22,7 млрд долларов.

Представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Наиболее выдающимся признан рост богатства основателя производящей бытовую технику Midea Group Хэ Сянцзяня, который увеличил свое состояние на 79% до 23,3 млрд.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.