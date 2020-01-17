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Гончарук хочет сделать ипотеку даже более дешевой, чем НБУ

Гончарук хочет сделать ипотеку даже более дешевой, чем НБУ

Кабинет министров Украины планирует снизить процентную ставку по ипотечным кредитам до 10-11% годовых.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

“К осени нам очень важно получить, будем так говорить, дешевую ипотеку. Мы говорим про 11-12%. 10% — это фактически наша мечта. Мы на это нацелены. И именно для этого мы практически каждую неделю собираемся с Национальным банком, мы работаем над тем, как этого достичь, как создать условия, чтобы банки могли это кредитовать”, — отметил Гончарук.

“Это не будет работать. Это будет популистский шаг. Нужно создать такие условия, чтобы банки сами могли кредитовать людей под 10%. Если у нас будет ипотека на таком уровне — это запустит экономику и еще сильнее будет стимулировать строительство”, — подытожил глава Кабмина.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что “2020 год должен стать годом полноценного возобновления ипотечного кредитования”.

“Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики”, — отметила Рожкова.

По материалам Телеканал 24
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