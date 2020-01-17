Гончарук хочет сделать ипотеку даже более дешевой, чем НБУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров Украины планирует снизить процентную ставку по ипотечным кредитам до 10-11% годовых.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
“К осени нам очень важно получить, будем так говорить, дешевую ипотеку. Мы говорим про 11-12%. 10% — это фактически наша мечта. Мы на это нацелены. И именно для этого мы практически каждую неделю собираемся с Национальным банком, мы работаем над тем, как этого достичь, как создать условия, чтобы банки могли это кредитовать”, — отметил Гончарук.
“Это не будет работать. Это будет популистский шаг. Нужно создать такие условия, чтобы банки сами могли кредитовать людей под 10%. Если у нас будет ипотека на таком уровне — это запустит экономику и еще сильнее будет стимулировать строительство”, — подытожил глава Кабмина.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что “2020 год должен стать годом полноценного возобновления ипотечного кредитования”.
“Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики”, — отметила Рожкова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэкономики: половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработкахВчера, 12:20 - 3342 14
Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - экспертВчера, 05:08 - 5768 10
Укрпочта объяснила, как ускорить доставку из китайских интернет-магазинов14.08.2015, 16:30 - 23899 8
ТОП-5 автомобилей, которые обесцениваются быстрее всегоПозавчера, 16:03 - 12443 3
Что должны помнить предприниматели о РРО в 2020 году4 ч. назад - 1600 2
Размер пособия на ребенка в ПольшеВчера, 17:21 - 12589 2
ПФУ снизил показатель средней зарплаты3 ч. назад - 4813 1
Минэкономики: половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработкахВчера, 12:20 - 3342 14
Как колебалась стоимость жилья в Киеве за последние 5 лет (инфографика)Вчера, 19:06 - 2891
Skoda представит внедорожную версию компактного кроссовера Kamiq (фото)Вчера, 23:19 - 1917
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 1419
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 940
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 915 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1850
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1998 1