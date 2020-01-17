В правительстве будут стимулировать развитие водородной энергетики

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Кабинет Министров Украины будет стимулировать развитие объектов водородной энергетики, то есть использование водорода для накопления и передачи энергии.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин во время совещания по вопросам водородной энергетики, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
«Для Министерства водородная энергетика и водородные технологии являются интересным направлением, и мы хотим разобраться детально, что надо сделать для его развития», — сказал Рябчин.
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В Минэнерго отмечают, что водород можно использовать для накопления энергии, которую вырабатывают солнечные и ветровые электростанции. Также в мире используют технологию подмешивания водорода к природному газу.
«Министерство через механизмы Научно-технического совета рассматривает возможность профинансировать работы по гармонизации стандартов и снятию регуляторных барьеров для имплементации современных водородных проектов в Украине», — добавил Рябчин.
Ранее водород рассматривали как альтернативный вариант использования газотранспортной системы Украины в том случае, если бы не удалось бы достичь соглашения о транзите с Россией.
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