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Как физлицу получить справку о доходах в Е-кабинете

Как физлицу получить справку о доходах в Е-кабинете

В рамках кампании декларирования доходов граждан и электронного декларирования доходов государственных служащих граждане могут воспользоваться сервисом «Электронный кабинет», чтобы получить сведения о доходах в электронном виде.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Запорожской области.

Чтобы получить справку о доходах в Е-кабинете, необходимо:

  • войти в личный кабинет: вход выполняется с использованием электронного ключа;
  • в нижнем поле ввести пароль для ключа и нажать “Войти” – если ключ действителен, на экране появится соответствующая надпись;
  • после идентификации выбрать раздел “ЭК для граждан” и “Запросы”;

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  • для создания запроса необходимо в предложенной форме заполнить все поля, выделенные голубым цветом;
  • после заполнения нажать «Подписать и отправить» или «Сохранить черновик» и «Подписать и отправить» – подпись выполняется тоже по использованию электронного ключа;
  • проверить наличие запроса в списке отправленных документов.

По результатам обработки запроса в личный электронный кабинет придет сообщение со сведениями о полученных доходах.

Справка Finance.ua:

  • С начала 2020 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года.
  • Предельный срок подачи декларации за отчетный 2019 год – 30 апреля 2020 года. При отправке по почте – не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока.
  • За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности или невыполнение требований относительно внесения изменений в налоговую отчетность Налоговым кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции.
По материалам Finance.UA
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