Как физлицу получить справку о доходах в Е-кабинете

В рамках кампании декларирования доходов граждан и электронного декларирования доходов государственных служащих граждане могут воспользоваться сервисом «Электронный кабинет», чтобы получить сведения о доходах в электронном виде.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Запорожской области.

Чтобы получить справку о доходах в Е-кабинете, необходимо:

войти в «электронный кабинет» через веб-портал ГНС или по адресу: cabinet.tax.gov.ua

войти в личный кабинет: вход выполняется с использованием электронного ключа;

в нижнем поле ввести пароль для ключа и нажать “Войти” – если ключ действителен, на экране появится соответствующая надпись;

после идентификации выбрать раздел “ЭК для граждан” и “Запросы”;

для создания запроса необходимо в предложенной форме заполнить все поля, выделенные голубым цветом;

после заполнения нажать «Подписать и отправить» или «Сохранить черновик» и «Подписать и отправить» – подпись выполняется тоже по использованию электронного ключа;

проверить наличие запроса в списке отправленных документов.

По результатам обработки запроса в личный электронный кабинет придет сообщение со сведениями о полученных доходах.

Справка Finance.ua:

С начала 2020 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года.

Предельный срок подачи декларации за отчетный 2019 год – 30 апреля 2020 года. При отправке по почте – не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока.