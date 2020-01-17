Как физлицу получить справку о доходах в Е-кабинете

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В рамках кампании декларирования доходов граждан и электронного декларирования доходов государственных служащих граждане могут воспользоваться сервисом «Электронный кабинет», чтобы получить сведения о доходах в электронном виде.
Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Запорожской области.
Чтобы получить справку о доходах в Е-кабинете, необходимо:
По результатам обработки запроса в личный электронный кабинет придет сообщение со сведениями о полученных доходах.
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