Суд арестовал счета "Киевметростроя"

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Столичный Печерский районный суд арестовал банковские счета компании “Киевметрострой” из-за дела о растрате при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции “Сырец” к жилому массиву Виноградарь, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Арест был наложен на счета в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами “Киевметростроя”. Вскоре будет обращение в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.
В начале 2018 года мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в течение трех лет планируется ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена – “Проспект Правды” и “Мостицкая”. Эти две станции будут продолжением тоннеля до Ветряных гор. Говоря о перспективах строительства метро на Троещину, Кличко подчеркнул, что это возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.
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