В США сотрудницу банка уволили за помощь клиенту

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Банковская служащая из американского города Портленд, штат Орегон, лишилась своей должности из-за того, что финансово помогла клиенту, которому перед Рождеством задержали зарплату, пишет Daily Mail.
Старший специалист в колл-центре банка Эмили Джеймс приняла звонок от клиента Марка Евгенио, который задал ей вопрос относительно своей заработной платы, не поступившей ему на счет.
Джеймс выяснила, что выплату в размере более одной тысячи долларов можно сделать только после Рождества. Клиент очень расстроился, сказав, что он не только остался без денег на праздник, но у него даже нет средств, чтобы добраться домой.
Эмили Джеймс прониклась ситуацией Евгенио и решила ему помочь. Она отпросилась у начальника и приехала на автозаправку, где находился позвонивший в колл-центр клиент.
Американка дала Евгенио свои 20 долларов на бензин, которые благодарный мужчина взял.
Спустя несколько дней после этого случая Джеймс уволили из банка по причине “неразрешенного взаимодействие с клиентом”. Также уволили и руководителя женщины, который позволил ей отлучиться.
Как призналась Эмили, сначала она хотела через суд добиться восстановления на работе, но передумала.
“Я не хочу продолжать работать с теми, кто так поступил”, – пояснила она.
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