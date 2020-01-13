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Маск хочет отправить на Марс миллион людей до 2050 года

Маск хочет отправить на Марс миллион людей до 2050 года

Илон Маск поделился в Twitter планами на постройку кораблей Starship и доставкой людей с Земли на Марс.

Об этом со ссылкой на Twitter Маска сообщает Cnet.

В планы SpaceX входит постройка 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).

Один из читателей уточнил у предпринимателя, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона людей к 2050 году. И Маск подтвердил эту информацию.

Маск представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают на протяжении месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.

По материалам Економічна Правда
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