Что должны помнить предприниматели о РРО в 2020 году

Применение РРО является обязательным, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Тернопольской области.

“До 1 октября 2020 года регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций не применяются плательщиками единого налога второй-четвертой групп независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен”, – говорится в сообщении.

К ним не относятся предприниматели, осуществляющие:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оказание платных услуг в сфере здравоохранения.

С 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года РРО или программные РРО не применяются плательщиками единого налога второй-четвертой групп, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен, независимо от выбранного вида деятельности, кроме тех, которые осуществляют:

реализацию товаров (предоставление услуг) через сеть Интернет;

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оказание платных услуг в сфере здравоохранения;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;

розничную торговлю б/у товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД );

деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, если такая деятельность отличается от определенной пунктом 11 статьи 9 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг»;

деятельность туристических агентств, туристических операторов;

деятельность отелей и подобных средств временного размещения (группа 55.10 КВЭД );

реализация текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств согласно перечню, который утверждается Кабинетом Министров Украины.

При превышении плательщиком единого налога второй-четвертой групп (ФЛП) в календарном году объема дохода 1 млн гривен применение РРО и/или программного РРО для такого плательщика единого налога является обязательным.

Применение РРО и/или программного РРО начинается с первого числа первого месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения, и продолжается во всех следующих налоговых периодах в течение регистрации субъекта хозяйствования как плательщика единого налога.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающих применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

С 19 апреля 2020 года электронный чек будет иметь равноценные права с бумажным аналогом.