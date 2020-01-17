Что должны помнить предприниматели о РРО в 2020 году

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Применение РРО является обязательным, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Тернопольской области.
“До 1 октября 2020 года регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций не применяются плательщиками единого налога второй-четвертой групп независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен”, – говорится в сообщении.
К ним не относятся предприниматели, осуществляющие:
С 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года РРО или программные РРО не применяются плательщиками единого налога второй-четвертой групп, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен, независимо от выбранного вида деятельности, кроме тех, которые осуществляют:
При превышении плательщиком единого налога второй-четвертой групп (ФЛП) в календарном году объема дохода 1 млн гривен применение РРО и/или программного РРО для такого плательщика единого налога является обязательным.
Применение РРО и/или программного РРО начинается с первого числа первого месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения, и продолжается во всех следующих налоговых периодах в течение регистрации субъекта хозяйствования как плательщика единого налога.
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