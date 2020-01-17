Стало известно, когда в Европе появится синтетическое мясо

В ближайшие два года на рынке Европейского Союза может появиться синтетическое мясо.

Как сообщает EURACTIV, одним из главных результатов этого должно стать сокращение общего уровня животноводства и снижение парниковых газов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на сектор животноводства приходится 14,5% всех выбросов парниковых газов. Помимо этого, треть посевных площадей в мире используется для производства 1 млрд тонн кормов, необходимых для кормления этих же животных.

Издание отмечает, что для решения этой проблемы были предложены различные решения. Среди них — возможное введение “налога на домашний скот”, который сокращает потребление мяса, что позволит избежать к 2050 году ущерба климату до $600 млрд.

Культивированное мясо, также известное как синтетическое, искусственное мясо или мясо in-vitro, представляет собой продукт, полученный путем сбора мышечных клеток животных. Клетки помещаются в биореактор и снабжаются белком для роста тканей.