Стало известно, когда в Европе появится синтетическое мясо

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В ближайшие два года на рынке Европейского Союза может появиться синтетическое мясо.
Как сообщает EURACTIV, одним из главных результатов этого должно стать сокращение общего уровня животноводства и снижение парниковых газов.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на сектор животноводства приходится 14,5% всех выбросов парниковых газов. Помимо этого, треть посевных площадей в мире используется для производства 1 млрд тонн кормов, необходимых для кормления этих же животных.
Издание отмечает, что для решения этой проблемы были предложены различные решения. Среди них — возможное введение “налога на домашний скот”, который сокращает потребление мяса, что позволит избежать к 2050 году ущерба климату до $600 млрд.
Культивированное мясо, также известное как синтетическое, искусственное мясо или мясо in-vitro, представляет собой продукт, полученный путем сбора мышечных клеток животных. Клетки помещаются в биореактор и снабжаются белком для роста тканей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэкономики: половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработкахВчера, 12:20 - 2164 7
Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - экспертВчера, 05:08 - 4668 4
ТОП-5 автомобилей, которые обесцениваются быстрее всегоПозавчера, 16:03 - 10385 2
В Германии назвали самые проблемные кроссоверыПозавчера, 14:02 - 15244 2
В Киеве эвакуировать неправильно припаркованные авто будут круглосуточноВчера, 15:42 - 754 1
На какие виды отпусков имеет право работник, имеющий детейВчера, 08:43 - 16189
Размер пособия на ребенка в ПольшеВчера, 17:21 - 6974 1
Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - экспертВчера, 05:08 - 4668 4
Минэкономики: половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработкахВчера, 12:20 - 2164 7
Как колебалась стоимость жилья в Киеве за последние 5 лет (инфографика)Вчера, 19:06 - 1669
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 1219
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 866
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 864 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1800
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1968 1