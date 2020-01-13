За полгода в Киеве эвакуировали более 3 тыс. авто

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За полгода работы инспекторов по парковке со столичных улиц было эвакуировано более 3 тысяч автомобилей, размещение которых препятствовало дорожному движению или создавало угрозу безопасности движения.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
В период со 2 июля 2019 г. по 12 января 2020 г. инспекторы по парковке наложили 6916 административных взысканий в виде штрафа на сумму 2 млн 925 тыс. 930 грн.
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По его словам, авто нарушителей перемещают на специальные площадки или стоянки Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Вернуть автомобиль можно после уплаты штрафа.
Еще на полмиллиона гривен оштрафовали тех, кто не заплатил за парковку.
Штраф за задержку оплаты парковки – 20-кратный размер от стоимости одного часа парковки. При этом, если водитель оплатит штраф в 10-дневный срок, ему предоставляется скидка в 50%.
“По состоянию на конец 2019 года штраф со скидкой уплачен в 21% случаев, на сумму более полумиллиона гривен”, – прокомментировал Николай Поворозник.
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