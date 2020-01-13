Коломойский подал почти 300 новых исков против Привата

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За декабрь и начало января компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, подали 285 исков против ПриватБанка, сообщает издание Новое Время со ссылкой на данные судебного реестра.
В частности, с ПриватБанком судятся связанные с Коломойским заемщики (220 исков), которые хотят отменить договоры поручительства и кредитные соглашения. Общая сумма долга связанных с олигархом лиц составляет порядка 240 млрд грн.
Также 45 исков подали бывшие миноритарные акционеры Привата, которые оспаривают процедуру национализации bail-in – принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка.
Еще 20 исков поданы против нынешнего руководства ПриватБанка. Иски инициировал профсоюз, который создал Максим Шевченко, отвечающий в ПриватБанке за возвращение долгов. Действия этого профсоюза информационно поддерживаются приближенным к Коломойскому депутатом Александром Дубинским, отмечает издание.
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