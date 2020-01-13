Британцы представили серийную версию самого большого воздушного судна

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Британская компания Hybrid Air Vehicles презентовала серийную версию перспективного гибридного летательного аппарата Airlander 10, крупнейшего воздушного судна в мире.
Британские инженеры разрабатывают 92-метровый дирижабль Airlander 10 с середины 2000-х годов. Планируется, что воздушное судно сможет находиться в воздухе до пяти дней при грузоподъемности в 10 тонн.
Аппарат внешне похож на дирижабль, однако относится к классу летательных аппаратов тяжелее воздуха. До 40 процентов подъемной силы машины создается газовыми объемами, заполненными гелием, а остальная часть – двигателями с воздушными винтами.
Прототип аппарата оснащен четырьмя дизельными V8 мощностью 242 кВт каждый, при этом Hybrid Air Vehicles отмечает, что сейчас ведется разработка электрической установки.
В планах компании – передать первый Airlander 10 заказчикам в начале 2024 года.
Первоначально Airlander 10 разрабатывали для армии США, однако затем проект был переориентирован на гражданское использование.
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