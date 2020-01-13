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Британцы представили серийную версию самого большого воздушного судна

Британцы представили серийную версию самого большого воздушного судна

Британская компания Hybrid Air Vehicles презентовала серийную версию перспективного гибридного летательного аппарата Airlander 10, крупнейшего воздушного судна в мире.

Британские инженеры разрабатывают 92-метровый дирижабль Airlander 10 с середины 2000-х годов. Планируется, что воздушное судно сможет находиться в воздухе до пяти дней при грузоподъемности в 10 тонн.

Аппарат внешне похож на дирижабль, однако относится к классу летательных аппаратов тяжелее воздуха. До 40 процентов подъемной силы машины создается газовыми объемами, заполненными гелием, а остальная часть – двигателями с воздушными винтами.

Прототип аппарата оснащен четырьмя дизельными V8 мощностью 242 кВт каждый, при этом Hybrid Air Vehicles отмечает, что сейчас ведется разработка электрической установки.

В планах компании – передать первый Airlander 10 заказчикам в начале 2024 года.

Первоначально Airlander 10 разрабатывали для армии США, однако затем проект был переориентирован на гражданское использование.

По материалам Центр транспортных стратегий
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