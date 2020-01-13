Авиакомпания Ellinair начнет летать из аэропорта Жуляны

Уже с 22 апреля 2020 года прямые перелеты в Грецию по направлениям Закинф, Корфу, Крит, Салоники будут выполняться авиакомпанией из аэропорта «Киев» им. И. Сикорского. Ранее полетная программа выполнялась из аэропорта Борисполь.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

График рейсов:

с 22 апреля по 18 октября будут выполняться рейсы из Киева в Салоники (частота рейсов будет колебаться от двух до шести в неделю);

рейсы в Ираклион запланированы на период с 26 апреля по 18 октября (частота рейсов будет колебаться от одного до трех в неделю);

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из Киева на остров Корфу Ellinair будет летать с 28 мая по 11 октября дважды в неделю;

на остров Закинф – с 25 мая по 5 октября будет доступен один рейс в неделю.

Стоимость билетов:

на рейс из Киева в Салоники – от 5 358 грн;

из Киева в Ираклион – от 11 379 грн.

Все воздушные судна Ellinair проходят регулярные строгие проверки Управлением Гражданской Авиации Греции и EASA (European Aviation Safety Agency) с целью обеспечения качества процедур, в соответствии с законодательством Греции и Европейского Союза.