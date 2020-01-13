Изменены условия отбора банка для выдачи пенсий и зарплат

В связи с изменением Кабмином порядка отбора уполномоченных банков на право выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений Минфин опубликовал важную информацию для банков.

Для включения в перечень уполномоченных банков, банк должен прислать Минфину информацию:

Национального банка об отсутствии применения за последние 6 месяцев мер воздействия в виде ограничения, приостановления или прекращения осуществляемых банком операций;

об отсутствии применения к банку или к владельцам существенного участия, или связанным лицам банка в течение последних 12 месяцев санкций Украиной, государствами – членами Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС;

о перечне услуг и предельном значении их показателей, которые банк обязуется соблюдать в случае приобретения статуса уполномоченного банка.

На основании предоставленной банками информации Минфин сформирует перечень уполномоченных банков, который, в случае изменений, ежемесячно в первый рабочий день будет публиковаться на сайте Минфина.

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Если банк, который был определен победителем конкурса, в трехмесячный срок не обеспечил выполнение требований постановления Правительства – он прекращает исполнение функций уполномоченного банка.

Конечный срок подачи информации:

для уполномоченного банка – до 10 апреля 2020 года;

для банка, который намерен стать уполномоченным – до 31 января 2020 года (в дальнейшем до последнего рабочего дня месяца).

Справка Finance.ua:

Постановление Кабмина №1151 «Некоторые вопросы выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений» вступило в силу 10 января 2020 года.