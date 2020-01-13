Изменены условия отбора банка для выдачи пенсий и зарплат

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В связи с изменением Кабмином порядка отбора уполномоченных банков на право выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений Минфин опубликовал важную информацию для банков.
Для включения в перечень уполномоченных банков, банк должен прислать Минфину информацию:
На основании предоставленной банками информации Минфин сформирует перечень уполномоченных банков, который, в случае изменений, ежемесячно в первый рабочий день будет публиковаться на сайте Минфина.
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Если банк, который был определен победителем конкурса, в трехмесячный срок не обеспечил выполнение требований постановления Правительства – он прекращает исполнение функций уполномоченного банка.
Конечный срок подачи информации:
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