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Изменены условия отбора банка для выдачи пенсий и зарплат

Изменены условия отбора банка для выдачи пенсий и зарплат

В связи с изменением Кабмином порядка отбора уполномоченных банков на право выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений Минфин опубликовал важную информацию для банков.

Для включения в перечень уполномоченных банков, банк должен прислать Минфину информацию:

  • Национального банка об отсутствии применения за последние 6 месяцев мер воздействия в виде ограничения, приостановления или прекращения осуществляемых банком операций;
  • об отсутствии применения к банку или к владельцам существенного участия, или связанным лицам банка в течение последних 12 месяцев санкций Украиной, государствами – членами Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС;
  • о перечне услуг и предельном значении их показателей, которые банк обязуется соблюдать в случае приобретения статуса уполномоченного банка.

На основании предоставленной банками информации Минфин сформирует перечень уполномоченных банков, который, в случае изменений, ежемесячно в первый рабочий день будет публиковаться на сайте Минфина.

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Если банк, который был определен победителем конкурса, в трехмесячный срок не обеспечил выполнение требований постановления Правительства – он прекращает исполнение функций уполномоченного банка.

Конечный срок подачи информации:

  • для уполномоченного банка – до 10 апреля 2020 года;
  • для банка, который намерен стать уполномоченным – до 31 января 2020 года (в дальнейшем до последнего рабочего дня месяца).

Справка Finance.ua:

  • Постановление Кабмина №1151 «Некоторые вопросы выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений» вступило в силу 10 января 2020 года.
  • На данный момент уполномоченными банками по выплатам являются 38 банков: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, Укрсиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-Банк (Украина), ОТП Банк, Альянс Банк, банк «Львов», Индустриалбанк, МТБ Банк, Пивденный, Полтава-банк, ПУМБ, банк «Грант», Юнекс Банк, Коммерческий Индустриальный Банк, Universal Bank, Радабанк, банк «Восток», Мотор-Банк, Аккордбанк, Кристаллбанк, банк «Сич», «Клиринговый Дом», Метабанк, МИБ, Правэкс-банк, Таскомбанк и Укрстройинвестбанк, Акцент-банк и Агропросперіс Банк.
По материалам Finance.UA
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