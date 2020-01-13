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Сколько украинцев уже перенесли свои мобильные номера

Сколько украинцев уже перенесли свои мобильные номера

Более 41 тыс. украинцев воспользовались услугой по смене оператора с сохранением мобильного номера.

Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.

“По состоянию на 17 января 2020 года перенесено 41 449 мобильных номеров между операторами связи”, – сообщили в УГЦР.

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При этом стоит указать, что в НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации) ранее сообщали, что по состоянию на начало января 2020 года украинцы послали 62 367 заявлений на получение услуги переноса номера.

Справка Finance.ua:

Чтобы перенести мобильный номер, нужно:

  • зарегистрировать на себя номер у старого оператора;
  • подать заявку новому оператору;
  • прийти в любой официальный магазин вашего нового оператора и получить новую SIM-карту;
  • при регистрации мобильного номера нужно показать документ, удостоверяющий личность (можно не только паспорт).

Как сменить оператора и сохранить номер 📱

Оператор может отказать, если:

  • номер не зарегистрирован или зарегистрирован на другое лицо;
  • в заявлении на перенос номера указаны неполные или недостоверные данные;
  • после последнего переноса номера не прошло 30 календарных дней;
  • ваша карта заблокирована по причинам, предусмотренным законодательством (мошенничество и т. п).
По материалам Finance.UA
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