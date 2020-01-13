Сколько украинцев уже перенесли свои мобильные номера

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Более 41 тыс. украинцев воспользовались услугой по смене оператора с сохранением мобильного номера.
Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.
“По состоянию на 17 января 2020 года перенесено 41 449 мобильных номеров между операторами связи”, – сообщили в УГЦР.
При этом стоит указать, что в НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации) ранее сообщали, что по состоянию на начало января 2020 года украинцы послали 62 367 заявлений на получение услуги переноса номера.
Чтобы перенести мобильный номер, нужно:
Оператор может отказать, если:
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