Сколько украинцев уже перенесли свои мобильные номера

Более 41 тыс. украинцев воспользовались услугой по смене оператора с сохранением мобильного номера.

Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.

“По состоянию на 17 января 2020 года перенесено 41 449 мобильных номеров между операторами связи”, – сообщили в УГЦР.

При этом стоит указать, что в НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации) ранее сообщали, что по состоянию на начало января 2020 года украинцы послали 62 367 заявлений на получение услуги переноса номера.

Справка Finance.ua:

Чтобы перенести мобильный номер, нужно:

зарегистрировать на себя номер у старого оператора;

подать заявку новому оператору;

прийти в любой официальный магазин вашего нового оператора и получить новую SIM -карту;

при регистрации мобильного номера нужно показать документ, удостоверяющий личность (можно не только паспорт).

Оператор может отказать, если:

номер не зарегистрирован или зарегистрирован на другое лицо;

в заявлении на перенос номера указаны неполные или недостоверные данные;

после последнего переноса номера не прошло 30 календарных дней;